Alerta en la costa del Pacífico de México ante la llegada del huracán Polo a la península de Baja California

Los habitantes de la costa de la península de Baja California, en el noroeste de México, se preparan desde la mañana de este lunes para la llegada del huracán Polo, que se prevé que toque tierra con peligrosos vientos de categoría 3.

La tarde de este martes, la tormenta se encontraba a unos 75 km de Cabo San Lázaro, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y ráfagas de hasta 225 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

"Se pronostica que Polo tocará tierra en la costa oeste de la península de Baja California cerca de una fuerza de huracán mayor esta noche", indicó el NHC.

El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) alertó que los estados de Baja California y Sonora serán los más afectados, con lluvias de muy fuertes a torrenciales. El mal tiempo también influirá en el norte de Sinaloa.

"Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN", indicó el organismo.

Después de tocar tierra en la península, el huracán avanzará por las aguas del mar de Cortés hasta volver a tocar tierra cerca del puerto de Guaymas, Sonora, en las primeras horas del martes, según el NHC.