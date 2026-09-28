Alerta en la costa del Pacífico de México ante la llegada del huracán Polo a la península de Baja California

El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) alertó que los estados de Baja California y Sonora serán los más afectados, con lluvias de muy fuertes a torrenciales. El mal tiempo también influirá en el norte de Sinaloa.
Los habitantes de la costa de la península de Baja California, en el noroeste de México, se preparan desde la mañana de este lunes para la llegada del huracán Polo, que se prevé que toque tierra con peligrosos vientos de categoría 3.
La tarde de este martes, la tormenta se encontraba a unos 75 km de Cabo San Lázaro, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y ráfagas de hasta 225 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).
"Se pronostica que Polo tocará tierra en la costa oeste de la península de Baja California cerca de una fuerza de huracán mayor esta noche", indicó el NHC.
El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) alertó que los estados de Baja California y Sonora serán los más afectados, con lluvias de muy fuertes a torrenciales. El mal tiempo también influirá en el norte de Sinaloa.
"Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN", indicó el organismo.
Después de tocar tierra en la península, el huracán avanzará por las aguas del mar de Cortés hasta volver a tocar tierra cerca del puerto de Guaymas, Sonora, en las primeras horas del martes, según el NHC.
"Una marejada ciclónica podría provocar inundaciones costeras importantes en zonas con vientos de tierra. Cerca de la costa, la marejada irá acompañada de olas grandes y destructivas", advirtió el NHC.
La región de Cabo San Lázaro es un área natural de baja población, con algunas pequeñas comunidades de pescadores de unas decenas de habitantes.
La población más cercana es Puerto San Carlos, donde las autoridades alertaron por la marejada que podría generar el meteoro.
En el Valle de Santo Domingo, en el interior de la península, Ciudad Constitución, de poco más de 40.000 habitantes, es la localidad más grande en la trayectoria de Polo.
El puerto de Loreto, en la costa este de la península, también podría ser afectado. Ahí viven poco menos de 20.000 personas.
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que ha dispuesto de 169 refugios en los cinco municipios de Baja California Sur.
"Si te encuentras en una zona de riesgo o las autoridades te indican de evacuar, por favor hazlo y acude un refugio temporal", alertó.
"Vamos a esperar el impacto. El anuncio es que la gente se resguarde en sus casas. Y si hay algún problema por el tipo de vivienda que tienen, que acudan a un refugio para que no lamentemos la muerte de alguien", dijo la presidenta Claudia Sheinbuam.
(Imagen: NOAA)
PURANOTICIA // BBC MUNDO