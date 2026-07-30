Alerta en Ceuta tras masiva llegada de inmigrantes a nado desde Marruecos: miles están esperando al otro lado de la frontera

Miles de marroquíes cruzaron a nado a Ceuta, enclave español en Marruecos, mientras una multitud sigue esperando al otro lado de la frontera para poder entrar en la ciudad autónoma de la misma manera. En la última semana lo han hecho ya más de 2.000 migrantes.

La Guardia Civil se encuentra desplegada en la frontera sur de la ciudad autónoma, enclavada en el lado africano del estrecho de Gibraltar, para frenar el flujo de entradas. La Delegación del Gobierno aseguró que la Gendarmería marroquí está colaborando. Sin embargo, fuentes de la guardia en la ciudad aseguran que la ayuda es superficial y no logra contener la presión.

Poco después de producirse la crisis migratoria, los gobiernos de España y Marruecos han acordado implementar medidas para la entrega "lo antes posible" de "todos" los migrantes que han entrado de manera ilegal a Ceuta en los últimos días, y en especial este jueves.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron este jueves que los dos países han acordado "reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente" a la ciudad autónoma.

El ministro del ramo, Fernando Grande Marlaska, ha permanecido en contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, y este viernes estará en Ceuta para hacer frente a esta crisis migratoria.

(Imagen: RTVE)

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