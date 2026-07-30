OTAN tacha de "imprudente" y "peligrosa" la violación del espacio aéreo polaco por un proyectil ruso

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó este jueves de "imprudente" la violación del espacio aéreo de Polonia por un proyectil ruso durante la última oleada de bombardeos contra Ucrania. El artefacto cayó en territorio polaco y dejó un cráter.

"Este incidente es otro acto imprudente de Rusia y una peligrosa consecuencia de su guerra contra Ucrania", señaló en un mensaje publicado en redes sociales, en el que también condenó los ataques "mortales" lanzados durante la pasada noche contra territorio ucraniano.

Rutte explicó que abordó lo sucedido con el primer ministro polaco, Donald Tusk, después de que las autoridades del país activaran sus defensas aéreas y terrestres junto a la OTAN ante la incursión del proyectil.

"Nos solidarizamos con Polonia y seguiremos reforzando nuestra preparación para defendernos de cualquier amenaza, incluidos los ataques con misiles", afirmó el jefe político de la Alianza Atlántica.

Asimismo, insistió en que la OTAN seguirá proporcionando a Ucrania un apoyo "esencial" para que pueda defenderse frente a la ofensiva rusa y recalcó que el compromiso de los aliados con Kiev permanece "inquebrantable".

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