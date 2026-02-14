Alemania y aliados acusan que Rusia envenenó a Alexei Navalni

Los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos acusaron formalmente a Rusia de ser responsable del asesinato del opositor Alexei Navalni, asegurando que fue envenenado con epibatidina, una potente neurotoxina catalogada como arma química prohibida por la legislación internacional.

En un comunicado conjunto, los ministros de Asuntos Exteriores señalaron que análisis concluyentes de muestras de Alexei Navalni confirmaron la presencia de esta sustancia, la cual no se encuentra de forma natural en Rusia y es originaria de la rana dardo ecuatoriana. “Dada su toxicidad y los síntomas descritos, el envenenamiento es la causa de la muerte con alta probabilidad”, afirmaron.

Los gobiernos europeos recordaron además que Navalni ya había sido víctima de intentos de asesinato previos, incluyendo el envenenamiento con Novichok en Reino Unido y un nuevo ataque mientras permanecía encarcelado en el Ártico ruso. En ambos casos, sostienen, solo el Estado ruso contaba con los medios, el motivo y el desprecio por el derecho internacional para ejecutar estos actos.

Ante estos antecedentes, las cuatro naciones solicitaron que Rusia rinda cuentas por reiteradas violaciones a la Convención de Armas Químicas, y comunicaron formalmente el incumplimiento al director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Fernando Arias, manifestando además preocupación por la posible existencia de arsenales químicos no destruidos.

Tras conocerse la declaración, Yulia Navalnaya acusó directamente al presidente ruso Vladimir Putin, afirmando que “Putin asesinó a Alexei con un arma química”. Navalni murió el 16 de febrero de 2024 en una colonia penal del Ártico ruso, mientras cumplía condena desde 2021, aunque Moscú ha sostenido hasta hoy que su fallecimiento se debió a causas naturales.

