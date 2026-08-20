Alcalde de provincia sacudida por terremoto en Perú espera que "no haya desgracias" y pide ayuda a autoridades

El alcalde de la provincia de Parinacochas, Tony Reyes Anampa, solicitó apoyo a las autoridades regionales y nacionales de Perú tras el fuerte terremoto de magnitud 7.2 que sacudió a la región de Ayacucho.

De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú, el epicentro del sismo se situó a 35 kilómetros al norte de Coracora y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

La autoridad hizo este pedido debido a que los inmuebles al norte de la ciudad de Coracora son mayoritariamente de adobe y calamina, haciéndolos susceptibles ante la emergencia.

Reyes Anampa manifestó que "debo exhortar a las autoridades regionales y nacionales que hay que activar el nivel de apoyo porque las casas son generalmente de adobe, calamina y están susceptibles a este hecho de gravedad. Espero que no haya desgracias, pero toda la comisión multisectorial está desplazándose y activándose”, según consigna el diario El Comercio.

Cabe señalar que según los primeros reportes de la autoridad local, no se produjeron mayores daños materiales, sin embargo, se precisó que el terremoto se percibió con mayor contundencia hacia el norte de la ciudad de Coracora.

(Imagen: pabloramosrivas)

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