Al menos seis fallecidos dejan ataques de Israel contra el sur de Líbano pese a la extensión de la tregua

A pesar de la prórroga de tres semanas acordada para el cese de hostilidades vigente desde la semana pasada, la jornada de este viernes dejó un saldo de al menos seis fallecidos producto de recientes ofensivas perpetradas por el Ejército de Israel en la zona meridional del territorio libanés.

Mediante un escueto documento oficial, el Ministerio de Sanidad del Líbano ratificó que "los ataques enemigos israelíes" efectuados en la porción sur de la nación cobraron la vida de media docena de individuos, además de dejar a un par de lesionados.

La información fue detallada a través de un reporte divulgado por la agencia estatal de noticias NNA, donde la entidad gubernamental especificó que se contabilizaron dos decesos en la localidad de Tulin y otros dos en Al Huyair, situándose ambas comunas dentro de la jurisdicción del distrito de Marjayún.

Por otro lado, se reportó la pérdida de una vida en el municipio de Sarifa, perteneciente al distrito de Tiro. A esto se suma una víctima fatal adicional en el sector de Yater, emplazado en Bint Jbeil, zona en la cual las incursiones de Israel provocaron también, como mínimo, un herido.

Las fuerzas armadas israelíes ejecutaron múltiples bombardeos dirigidos a "estructuras militares" vinculadas al partido-milicia chií Hezbolá. Estas operaciones afectaron a la ya mencionada comuna de Yater y también a Jirbet Salem, donde se registró una persona herida. Según la justificación militar, estas instalaciones eran utilizadas por la agrupación "para promover planes terroristas contra las fuerzas israelíes y el Estado de Israel".

En este contexto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) catalogaron sus acciones bélicas como una "respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá hacia la zona de Shtula durante la noche del jueves". Dicho incidente previo se saldó sin víctimas, y se enmarca en el frágil alto el fuego entre la nación hebrea y el Líbano, cuya extensión había sido comunicada el mismo jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump.

(Imagen: AFP)

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