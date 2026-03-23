Al menos ocho fallecidos y más de 70 heridos tras caída de avión militar en el sur de Colombia

Al menos ocho personas murieron y más de 70 resultaron heridas después de que un avión de transporte del Ejército de Colombia se estrellara este lunes en el sur del país, con 114 pasajeros y 11 tripulantes.

El gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, confirmó este balance víctimas mortales al diario colombiano 'El Tiempo', precisando que aún no han sido identificadas, mientras que estimó en, al menos, 73 los heridos hasta el momento.

A esta cifra se suman 15 personas que se encuentran en estado crítico, según indicó el gobernador, de un total de 125 personas a bordo de la aeronave.

El comandante de la Fuerza Aérea colombiana, el general Carlos Fernando Silva (en la foto), señaló que, hasta el momento, han sido rescatados con vida "48 heridos", en un vídeo difundido en X, donde matizó que se trata de una cifra preliminar.

Asimismo, indicó que la aeronave C-130 Hércules estaba haciendo la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando personal del Ejército cuando se estrelló a las 9.50 horas (hora local). Dentro viajaban 114 pasajeros y once tripulantes, agregó.

(Imagen: AFP via Getty Images)

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