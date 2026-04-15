Al menos nueve personas murieron y trece resultaron heridas en nuevo tiroteo escolar en Turquía

Las autoridades de Turquía informaron este miércoles que al menos nueve personas murieron y otras 13 resultaron heridas en otro tiroteo registrado en un colegio de la ciudad de Kahramanmaras, en el sur del país, lo que supone el segundo ataque de este tipo en tan solo dos días.

Los antecedentes preliminares entregados a la prensa por el gobernador Mukerrem Unluer señalan que los fallecidos corresponden a ocho estudiantes y un docente. No obstante, la autoridad advirtió que la cifra podría aumentar con el paso de las horas.

El recinto donde se desató la emergencia fue identificado como la Escuela Secundaria Ayser Çalik. Si bien el posible móvil del tiroteo aún se desconoce, las sospechas recaen sobre un adolescente de 14 años como el presunto autor de los disparos. Frente a este escenario, el gobernador explicó: "Es un ataque trágico contra uno de nuestros colegios. Estamos investigando lo sucedido de forma exhaustiva".

La agresión armada se concentró específicamente en dos aulas de 5º grado (nivel que marca el primero de la Escuela Secundaria Inferior turca). Dado que los alumnos estaban presentes al momento de los disparos, se estima que las víctimas tendrían entre diez y once años. A raíz de la gravedad del caso, se prohibió la publicación de imágenes y datos específicos, y se ha pedido a los medios de comunicación respetar esta medida.

Unluer aseveró que "las autoridades competentes proporcionarán la información necesaria sobre todas las etapas de la investigación". Asimismo, destacó que las informaciones sobre supuestos ataques a otras escuelas "no se ajusta a la realidad". Para zanjar el tema, manifestó: "No se ha producido ningún ataque de este tipo en ninguna otra de nuestras escuelas. En las redes sociales circulan noticias infundadas al respecto".

Junto con desear una pronta recuperación a los heridos, el gobernador instó a esperar a que se desarrollen las "diligencias pertinentes". A su vez, explicó que el atacante también falleció a causa de las heridas "autoinfligidas" tras dispararse.

Sobre el perfil del agresor, se indicó que era un estudiante de 8º grado, el último de la Escuela Secundaria Inferior turca. Un dato clave aclarado por la autoridad es que su padre era agente de Policía, por lo que el joven "podría haber obtenido las armas utilizadas por dicha vía".

Para seguir de cerca los acontecimientos, el ministro del Interior de Turquía, Mustafa Çiftçi y el de Educación, Yusuf Tekin, ya se trasladaron hasta el lugar de los hechos.

Cabe señalar que esta tragedia tiene lugar justo un día después de que se registrara otro tiroteo contra un instituto de la ciudad de Sanliurfa, también en el sur del país, que se saldó con 16 heridos.

(Imagen: DHA)

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