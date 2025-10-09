Al menos cinco heridos deja balacera en pleno concierto de una famosa banda de cumbia en Perú

La Policía informó que reforzó la seguridad de las familias de los integrantes del grupo musical atacado y se activó un operativo especial en Lima, llamado Plan Cerco, para dar con los autores del ataque.

POR QUÉ EL ATAQUE HA CONMOCIONADO A PERÚ

A la espera de que la investigación confirme los motivos del ataque, todos los indicios apuntan a que el grupo musical habría sido blanco de las bandas criminales dedicadas a la extorsión que proliferan en Perú en los últimos años.

Las encuestas muestran que la delincuencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas, la extorsión a negocios y empresas se han convertido en uno de los temas de conversación más habituales.

Las empresas y trabajadores del transporte han sido uno de los blancos más habituales de los grupos criminales dedicados a la extorsión y varios conductores han sido asesinados.

El sector del transporte ha llevado a cabo en las últimas semanas distintas movilizaciones y protestas para exigir soluciones a las autoridades.

Pero también ha habido denuncias de que los artistas están siendo víctimas de extorsión.

El pasado marzo, el cantante Paul Flores, integrante del grupo Armonía 10, murió asesinado después de un concierto en Lima.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha decretado el estado de emergencia y desplegado a las Fuerzas Armadas en diferentes lugares del país para hacer frente a la ola de delincuencia, pero la estrategia no ha frenado las críticas ni la comisión de crímenes de alto impacto, como el ataque al concierto de Agua Marina en Chorrillos.

El hecho de que se abriera fuego con armas automáticas contra un evento celebrado en un centro recreativo cuyos socios son en su mayoría militares ha sido interpretado como una escalada en la actuación de los grupos criminales.

La primera reacción del gobierno, señalando a los organizadores que no habían tramitado los permisos para la celebración del evento, ha sido vista por los críticos como un intento de eludir su responsabilidad en el último golpe de una criminalidad cada vez más violenta.

Fuerzas políticas de diferente signo pidieron al gobierno que tome medidas y criticaron su gestión de la seguridad ciudadana.

La bancada de Fuerza Popular, la mayoritaria en el Congreso peruano, dijo en un comunicado que lo ocurrido en Chorrillos "demuestra una vez más que el crimen organizado ha cruzado todos los límites, mientras el gobierno se mantiene poasivo e indiferente". El grupo fujimorista pidió "un plan de emergencia nacional contra el terrorismo urbano".

Mientras que la de Renovación Popular anunció que presentará una moción de vacancia (destitución parlamentaria) contra la presidenta Boluarte.

La congresista del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, denunció en X que "matan choferes, matan menores, matan artistas y ESTE GOBIERNO NO HACE NADA".

Paredes exigió la dimisión del ministro de Interior Carlos Malaver.