Al menos 9 personas fallecidas y 22 heridas deja accidente de bus de empresa chilena en carretera de Bolivia

Al menos nueve personas fallecidas y más de una decena de heridos es el trágico saldo de un accidente de transito que se registró en la carretera internacional entre Oruro y Chile.

La emergencia se produjo alrededor de las 04:00 horas de este miércoles. Tal como consignó el periódico paceño La Razón, el incidente tuvo lugar en el tramo ubicado entre la localidad de Challacollo y el sector del puente Español. En ese punto, una máquina perteneciente a la empresa Puma Tours, que había iniciado su recorrido en Iquique con destino a la ciudad de Oruro, terminó volcando por motivos que actualmente son materia de indagatoria.

Los primeros reportes sobre la tragedia detallan que el grupo de víctimas fatales está compuesto por siete personas adultas, además de un menor de edad y un neonato.

A través de una transmisión del medio Oruro zona roja, el teniente López entregó detalles del suceso: "El hecho de tránsito está preliminarmente tipificado como salida de vía con vuelco lateral izquierdo. Producto del hecho se tienen aproximadamente ocho personas fallecidas".

En la misma línea, el uniformado agregó que en esta etapa inicial de las pericias se "observa exceso de velocidad y posible cansancio del chofer".

Respecto a los sobrevivientes afectados por el impacto, se comunicó que fueron trasladados para recibir asistencia médica tanto en diversos centros de salud locales como en el Hospital General de Oruro, recintos donde permanecen internados.

Con el objetivo de esclarecer la dinámica exacta que originó este desastre carretero, las autoridades correspondientes ya pusieron en marcha las investigaciones de rigor.

Las labores de auxilio exigieron un extenso despliegue en la zona. Durante varias horas, personal de Tránsito y Bomberos, junto a otros equipos de emergencia, ejecutaron complejas maniobras para lograr el rescate de los pasajeros heridos.

El dramático momento fue relatado por uno de los ocupantes que resultó con lesiones tras el volcamiento: "Hemos salido a las 7 de la noche del martes, el bus se apuró mucho, hasta dejó una persona. Parece que se durmió, sentimos el golpe nomás".

(Imagen: Facebook Derick Rocha)

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