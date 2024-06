Al menos 70 muertos y unos 300 heridos dejan últimos ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) informó este miércoles de que, como consecuencias de los ataques "indiscriminados" del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza desde comienzos de semana, el hospital de Al Aqsa, en la zona central del enclave palestino, ha recibido al menos 70 muertos y unos 300 heridos en las últimas horas.

"Los equipos médicos de MSF, junto con los equipos de ese hospital, están trabajando de manera incesante. Hoy por la mañana nuestros colegas nos decían que el olor a sangre era insoportable", relató el coordinador de emergencias de MSF en Gaza, Paulo Milanesio, en un vídeo difundido por la ONG.

Agregó que la sala de urgencias del hospital de Al Aqsa está abarrotada pues "hay gente tirada en el suelo" y "las camas no dan abasto". "Las bolsas con cadáveres no paraban de llegar, la situación es desbordante. Es una situación apocalíptica que ya no podemos contener".

Milanesio denunció que el repunte de los ataques israelíes contra la Franja de Gaza ha provocado que el sistema de salud gazatí, ya enormemente afectado por la guerra, siga "colapsando", más aún cuando la frontera con Rafá sigue cerrada y no entran los suministros médicos necesarios.

"Esto quiere decir que el sistema de salud ya no da abasto. La situación es determinante. No hay manera de que podamos cubrir a todas las necesidades. Aquí en Gaza están muriendo personas civiles de manera masiva", denunció el coordinador de MSF, que lamenta que "en Gaza no se respeta la vida de las personas".

Finalmente, Milanesio reiteró una vez más el ya repetido llamamiento de Médicos Sin Fronteras para un alto el fuego en la Franja de Gaza, donde "es inaceptable que por la acción del hombre sigan muriendo personas de forma masiva".

(Imagen referencia: EFE/EPA/Mohammed Saber)

PURANOTICIA