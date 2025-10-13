Al menos 64 muertos y decenas de heridos tras fuertes lluvias que azotaron a varios estados en México

El evento meteorológico del jueves y el viernes provocó el desbordamiento de ríos, dañó o destruyó casas, arrastró automóviles, bloqueó carreteras y causó cortes de energía.
Lluvias torrenciales que provocaron devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones de México han dejado por lo menos 64 muertos y decenas de desaparecidos.
El evento meteorológico del jueves y el viernes provocó el desbordamiento de ríos, dañó o destruyó casas, arrastró automóviles, bloqueó carreteras y causó cortes de energía.
Cinco estados, Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo fueron impactados y las autoridades activaron protocolos de emergencia desde el viernes para asistir a los residentes afectados, buscar desaparecidos y realizar operaciones de limpieza en varias regiones.
La presidenta Claudia Sheinbaum se desplazó el domingo a Puebla y Veracruz, donde anunció que su gobierno iniciará un censo entre las personas afectadas para distribuir asistencia.
Este lunes, la mandataria estará en San Luis Potosí y Querétaro, otros dos estados afectados.
En conferencia de prensa, las autoridades mexicanas dijeron que los desaparecidos suman 65.
Las cifras de víctimas podrían aumentar a medida que continúa el trabajo de los socorristas y el despeje del lodo y limpieza de las calles.
Sheinbaum aseguró que su administración no dejará "a nadie desamparado", subrayando que la prioridad del gobierno federal es garantizar la asistencia inmediata a las familias damnificadas.
"Lo primero es ayudarles a la limpieza y todo lo que tiene que ver con alimentación, agua potable, para que ustedes puedan pasar la emergencia", expresó la mandataria.
A través de redes sociales, informó que aún existen comunidades aisladas, principalmente en el estado de Veracruz, pero que se establecieron puentes aéreos para entregar ayuda y realizar traslados médicos.
Las dependencias federales están trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales para atender a las familias, restablecer los servicios esenciales y acelerar la rehabilitación de caminos y redes eléctricas, informó el gobierno federal.
Se han desplegado miles de efectivos de la Defensa y de la Guardia Nacional a todas estas regiones para entregar agua, distribuir alimentos, brindar atención médica y remover árboles caídos y escombros.
Según las autoridades, las intensas precipitaciones fueron el producto de dos sistemas climatológicos que se formaron en la costa pacífica de México, el huracán Priscila y la tormenta tropical Raymond que ya se han disipado.
