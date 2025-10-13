Al menos 64 muertos y decenas de heridos tras fuertes lluvias que azotaron a varios estados en México

En conferencia de prensa, las autoridades mexicanas dijeron que los desaparecidos suman 65.

Las cifras de víctimas podrían aumentar a medida que continúa el trabajo de los socorristas y el despeje del lodo y limpieza de las calles.

Sheinbaum aseguró que su administración no dejará "a nadie desamparado" , subrayando que la prioridad del gobierno federal es garantizar la asistencia inmediata a las familias damnificadas.

"Lo primero es ayudarles a la limpieza y todo lo que tiene que ver con alimentación, agua potable , para que ustedes puedan pasar la emergencia", expresó la mandataria.

A través de redes sociales, informó que aún existen comunidades aisladas, principalmente en el estado de Veracruz, pero que se establecieron puentes aéreos para entregar ayuda y realizar traslados médicos.

Las dependencias federales están trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales para atender a las familias, restablecer los servicios esenciales y acelerar la rehabilitación de caminos y redes eléctricas, informó el gobierno federal.

Se han desplegado miles de efectivos de la Defensa y de la Guardia Nacional a todas estas regiones para entregar agua, distribuir alimentos, brindar atención médica y remover árboles caídos y escombros.