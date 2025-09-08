Al menos 5 muertos y 7 heridos de gravedad en ataque a balazos contra un autobús en Jerusalén

Al menos cinco personas han muerto y varias han resultado heridas este lunes a causa de un ataque a balazos contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, según han confirmado los servicios de emergencia israelíes, que han señalado que siete de los heridos se encuentran en estado "grave".

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha señalado en su cuenta en Telegram que sus equipos han confirmado el fallecimiento de cuatro personas, "incluido un hombre de unos 50 años y tres hombres en la treintena", tras atender en el lugar a las víctimas del tiroteo, a las que se suma una persona que ha fallecido tras ser trasladada al hospital.

Asimismo, ha afirmado que los paramédicos han trasladado a hospitales de Jerusalén a siete personas en estado "grave" que presentan heridas de bala, por lo que no se descarta que pueda aumentar el número de fallecidos. Otras dos personas se encuentran en estado moderado, mientras que tres están leves por el impacto de fragmentos de cristal.

La Policía de Israel ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social X que los dos "terroristas" implicados en el ataque contra el autobús han sido "neutralizados" por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado "presente en la zona". "Zapadores están limpiando el lugar y recabando pruebas", ha manifestado, antes de confirmar un "gran" despliegue de seguridad en la zona.

Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí, Kan, el ataque ha sido perpetrado por dos personas armadas que han logrado subirse a un autobús antes de abrir fuego contra los pasajeros antes de ser tiroteados.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha aplaudido la "heroica operación" llevada a cabo pro "dos combatientes de la resistencia palestina". "Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que acomete contra nuestro pueblo", ha reseñado.

En este sentido, el grupo islamista ha advertido de que este ataque "supone un claro mensaje de que los planes (anunciados por el Gobierno de Israel) para ocupar y destruir la ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa --situada en la Explanada de las Mezquitas-- no quedarán sin castigo", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Yihad Islámica ha ensalzado igualmente esta "operación cualitativa por parte de dos combatientes de la resistencia" y ha hecho hincapié en que se trata de "una respuesta natural al aumento de las políticas criminales de la entidad israelí". "Lamentamos la muerte de los responsables de la operación y ensalzamos su heroísmo. Pedimos a nuestro pueblo en Palestina que incremente su respuesta a los crímenes del Ejército de la entidad", ha apostillado, en referencia a Israel.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha convocado una reunión con los servicios de seguridad para analizar la situación tras el ataque en Jerusalén, según ha indicado su oficina en un breve mensaje en su cuenta en X, sin que por ahora haya más detalles al respecto.

