Al menos 37 murieron en Nigeria por inhalar gases tóxicos durante una extracción ilegal de petróleo

La ONG Centro de Jóvenes y Defensa Ambiental denunció este jueves que al menos 37 personas sospechosas de extraer petróleo de forma irregular fallecieron tras inhalar gases tóxicos en la localidad de Okrika, situada en el estado de Rivers, en Nigeria.

"Según los informes, al menos 37 personas, presuntamente ladrones de petróleo, han fallecido tras inhalar lo que localmente se conoce como 'combustible Indorama'. Muchas otras personas permanecen desaparecidas", señaló la ONG.

El incidente habría ocurrido durante la carga ilegal de petróleo en un buque desde un "punto de extracción no autorizado". "Se informa que el suceso tuvo lugar alrededor de la medianoche del jueves 3 de septiembre de 2026, en el muelle de Okari, en la zona continental de Okrika", detallaron.

La Policía del estado de Rivers, que no confirmó el número exacto de víctimas, informó de que se abrió una investigación del incidente. Varias fuentes locales sitúan la cifra de muertos en 43, según recogió el diario 'Vanguard'.

Varios centenares de personas han muerto en los últimos años en Nigeria a causa de explosiones provocadas por el intento de robo de combustible en oleoductos y camiones cisterna.

En marzo de 2023, al menos doce personas murieron tras una explosión en una tubería de un oleoducto en Rumuekpe, en Rivers.

(Imagen referencial: AFP)

PURANOTICIA