Al menos 22 muertos en un incendio en un salón de bodas en Kinshasa

Al menos 22 personas murieron y varias más resultaron heridas como consecuencia de un incendio declarado en un salón de bodas de Kinshasa, la capital de República Democrática del Congo.

El fuego ocurrió en el salón Panacée, en un edificio comercial, explicó el alcalde de la comuna de Lingwala, Norbert Mushiga Nzindula, que entregó la cifra de fallecidos en declaraciones al portal de noticias congoleño Actualité. Los heridos fueron trasladados a varios hospitales de la ciudad.

"El balance provisional de fallecidos esta mañana, 5 de septiembre de 2026, es de 22, con numerosos heridos ingresados en los servicios de urgencias del Hospital Vijana, el Hospital Cinquentenario, el Hospital Campo Kokolo y el antiguo Hospital Maman Yemo", contó Nzindula.

El alcalde explicó que solo había una salida y relativamente estrecha, lo que dificultó enormemente la evacuación de los presentes. El pánico resultante agravó la situación, con presencia de humo.

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