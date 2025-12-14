Al menos 12 muertos en un tiroteo dirigido contra un evento de la comunidad judía en una playa de Australia

Confirmó que unas 29 personas fueron trasladadas a diversos hospitales, incluidos dos agentes de policía que se encuentran en estado grave.

Lanyon agregó que se llevará a cabo una "investigación exhaustiva" dirigida por la unidad antiterrorista. "No se dejará piedra sin remover" , añadió.

Cuando se le preguntó sobre por qué el incidente fue declarado un ataque terrorista, Lanyon dijo: "El hecho de que sea el primer día de Janucá, el tipo de armas... algunos de los otros objetos que encontramos en el lugar de los hechos... encontramos un artefacto explosivo improvisado en un coche vinculado al agresor fallecido ".

"Escenas impactantes"

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, publicó un comunicado en el que describe las escenas en Bondi como "impactantes y angustiosas" .

Afirma haber hablado con el comisionado de la Policía Federal Australiana y el primer ministro de NSW.

"Estamos trabajando con la policía de NSW y proporcionaremos más información a medida que se confirme", afirma.

En las redes sociales comenzaron a surgir lo que se describe como "videos muy gráficos" sobre el incidente en Bondi Beach.

Un video verificado por la BBC muestra a dos hombres armados disparando desde un pequeño puente que cruza desde el estacionamiento de Campbell Parade hacia la playa.

El puente está a solo 50 metros del parque infantil Bondi Park.

Otro video, también verificado, muestra a varios policías en el mismo puente. Uno parece estar dando primeros auxilios a un hombre inmóvil mientras alguien grita "¡Está muerto, está muerto!".

A otro hombre inmóvil le están cortando la camisa con tijeras. Hay manchas de sangre en el suelo y un chaleco antibalas está tirado cerca junto con al menos ocho casquillos de bala.

No se sabe con certeza si los hombres en el suelo son las mismas personas que se ven disparando en el otro video.