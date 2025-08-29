Agencia de la ONU advierte que un millón de palestinos podrían ser desplazados por ofensiva militar israelí en Gaza

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) ha advertido este viernes que cerca de un millón de palestinos estarían en riesgo de desplazamiento forzoso por una "intensificación de la operación militar" de Israel en la ciudad de Gaza, después de que el Ejército israelí declarara la zona como "una zona de combate peligrosa" y anulara las "pausas tácticas" para la entrega de ayuda humanitaria.

"Una operación militar intensificada en la ciudad de Gaza pondría a cerca de un millón de personas en riesgo de ser desplazadas forzosamente de nuevo", ha dicho el organismo. "Con la hambruna ya confirmada en la zona, cualquier escalada adicional profundizaría el sufrimiento y empujaría a más personas a la catástrofe", ha agregado.

Asimismo, ha subrayado a través de su cuenta en la red social X que una intensificación de la ofensiva provocaría que "miles de personas se verían forzadas a buscar refugio en zonas ya superpobladas", al tiempo que "se limitaría aún más el acceso a la sanidad" y "empeoraría la inseguridad alimentaria" entre la población palestina en el enclave costero.

"Cada día cuenta. Alto el fuego ahora", ha reclamado la Unrwa, minutos después de que el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, dijera que "el alto el fuego táctico, temporal y localizado a las actividades militares no incluirán la ciudad de Gaza" a partir de las 10.00 horas (hora local) de este mismo viernes, en medio de sus planes para una ofensiva terrestre a gran escala con el objetivo de hacerse con el control de esta zona.

La ofensiva israelí, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 63.000 palestinos muertos, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave palestino y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

PURANOTICIA