Agencia de aviación de EE.UU. alerta a aerolíneas de "riesgos potenciales" en varios puntos de América Latina por "actividad militar"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó recientemente advertencias de posibles acciones contra cárteles de la droga en México y una mayor presión sobre Colombia, en declaraciones en las que sugirió incluso operaciones directas sin detallar alcances ni plazos.

Aunque estas afirmaciones causaron inquietud en ambos países, se desconoce si tienen alguna relación con los avisos emitidos este viernes por la FAA.

El precedente de Venezuela

Las autoridades de aviación suelen publicar este tipo de advertencias cuando considera que acontecimientos geopolíticos o militares pueden suponer un riesgo potencial para la aviación civil .

Su objetivo es que los operadores evalúen la situación y adopten medidas de mitigación.

Los nuevos avisos llegan casi dos semanas después de una operación de fuerzas especiales de Estados Unidos que llevó a la captura en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa.

Las autoridades estadounidenses han presentado cargos contra Maduro, que está a la espera de juicio en Nueva York por varios delitos, entre ellos narcoterrorismo.

Previamente a la captura de Maduro, la FAA emitió alertas relacionadas con riesgos para la navegación aérea en Venezuela y en distintas zonas de América Latina, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y actividad militar.

En noviembre de 2025 publicó varios avisos de seguridad para el espacio aéreo venezolano, en los que advertía de un empeoramiento de la situación de seguridad y del aumento de la actividad militar en el país.

En esos NOTAM, que llevaron a la cancelación de decenas de vuelos hacia y desde Venezuela, la agencia alertó de posibles peligros para aeronaves a todas las altitudes, incluidos vuelos de sobrevuelo, llegada y salida, e impuso requisitos adicionales de notificación previa a los operadores estadounidenses que planearan cruzar ese espacio aéreo.

La FAA llegó a restringir de forma más severa los vuelos de aeronaves estadounidenses sobre amplias zonas de Venezuela y áreas adyacentes del Caribe, al considerar que el riesgo para la aviación civil había aumentado de manera significativa.

En comparación, la alerta más reciente sobre México, Centroamérica y partes de Sudamérica es menos restrictiva, ya que no prohíbe vuelos ni impone requisitos operativos adicionales.