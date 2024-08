Afirman que Alberto Fernández le dijo a su expareja que se suicidaría si lo denunciaba por violencia de género

Medios argentinos publicaron que, según cercanos a Alberto Fernández, el expresidente dijo a su expareja, Fabiola Yáñez, que se quitaría la vida si lo denunciaba por violencia de género, antes de que ella estampara la denuncia este martes.

Según consigna radio Cooperativa, Claudio Savoia, periodista del diario Clarín, aseguró en X que “al menos dos veces, en los últimos 3 meses, Alberto Fernández le dijo a Fabiola Yáñez que se mataría si lo denunciaba”.

“El sábado pasado fue un día muy difícil, donde hubo mucha preocupación en ese sentido. Había pasado lo mismo un par de meses atrás”, precisó el profesional.

Además, dos fuentes cercanas a Fernández indicaron a Roberto Navarro, director del medio transandino El Destape, que la exautoridad amenazó con quitarse la vida, e incluso se despidió de sus seres queridos durante el fin de semana, cuando aparecieron los primeros detalles del caso.

Tras destacarse el escándalo, el expresidente ha pasado los últimos días solo, encerrado en su casa de Puerto Madero, según Eduardo Feinmann, periodista de radio Mitre.

“No lo visita nadie. Dicen que está muy angustiado, está destruido psicológicamente. Ayer se la pasó todo el día escribiendo”, añadió el profesional Feinmann.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei, cargó contra la "hipocresía progresista" que permitiría a la izquierda "golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados", en una alusión velada a la denuncia por presunta violencia de género presentada contra el exmandatario.

El presidente de Argentina que no se ha referido directamente a la causa contra Fernández, defendió en un comunicado en redes sociales que uno de sus compromisos pasa por erradicar la "estafa" que, a su juicio, han supuesto las "políticas de género".

"La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarles a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres", explicó.

En este sentido, Milei, que cerró dicho Ministerio, planteó como "única solución" para bajar la tasa de criminalidad "ser duros" contra quienes cometen los delitos, en lugar de "aprovecharse de un problema grave para hacer negocios".

"Todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos", añadió, quien apuntó que "el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones".

La denuncia de la exprimera dama Fabiola Yáñez contra Fernández ha entrado de lleno en el terreno del debate político en Argentina, pese a que el anterior mandatario ha tratado de defenderse con un comunicado en el que tacha de "falso" los hechos que se le imputan y alega que aportará pruebas ante la Justicia.

Cabe recordar que la justicia de Argentina ordenó al expresidente que no se acerque a su exmujer dentro de una primera batería de medidas.

(Imagen: Télam / Esteban Collazo)

PURANOTICIA