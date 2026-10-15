Adolescente de 16 años mata al menos a tres niños y un profesor en un tiroteo en una escuela de Oregon

El sospechoso, de 16 años, fue abatido, indicó el jefe de policía de Bend, Mike Krantz, quien dijo que "entre los fallecidos se encontraban niños de 5, 8 y 11 años y un maestro".
Al menos 3 niños y un profesor murieron este jueves en un tiroteo llevado a cabo por un adolescente en una escuela primaria de Oregon, en el oeste de EE.UU.
El incidente ocurrió en la escuela Silver Rail de la localidad de Bend alrededor de las 13:00, hora local.
El sospechoso, de 16 años, fue abatido, indicó el jefe de policía de Bend, Mike Krantz, quien dijo que "entre los fallecidos se encontraban niños de 5, 8 y 11 años y un maestro".
Otras dos personas, un niño de 7 años y un docente de 54, fueron trasladadas en estado crítico a un hospital local.
Según Krantz, a las 12:59 hora local, la policía recibió una llamada de una "persona en un vehículo que informó haber recibido varios disparos efectuados por alguien armado con un arma larga".
Posteriormente, la central de emergencias recibió decenas de llamadas desde el interior de la escuela. Un minuto más tarde, el centro educativo entró en situación de confinamiento. Los agentes llegaron tres minutos después.
El sospechoso irrumpió en la escuela disparando contra puertas cerradas con mecanismos de seguridad, señaló Kantz.
Aún no está claro si el atacante tenía alguna conexión con la escuela.
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PURANOTICIA // BBC MUNDO