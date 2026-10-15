Adolescente de 16 años mata al menos a tres niños y un profesor en un tiroteo en una escuela de Oregon

Al menos 3 niños y un profesor murieron este jueves en un tiroteo llevado a cabo por un adolescente en una escuela primaria de Oregon, en el oeste de EE.UU.

El incidente ocurrió en la escuela Silver Rail de la localidad de Bend alrededor de las 13:00, hora local.

El sospechoso, de 16 años, fue abatido, indicó el jefe de policía de Bend, Mike Krantz, quien dijo que "entre los fallecidos se encontraban niños de 5, 8 y 11 años y un maestro".

Otras dos personas, un niño de 7 años y un docente de 54, fueron trasladadas en estado crítico a un hospital local.

Según Krantz, a las 12:59 hora local, la policía recibió una llamada de una "persona en un vehículo que informó haber recibido varios disparos efectuados por alguien armado con un arma larga".