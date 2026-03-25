Adolescente de 15 años asesinó a balazos a dos profesoras en el interior de una escuela privada en México

Aseguró que su gobierno trabaja en un programa "muy fuerte" de atención a la salud mental de los jóvenes.

SUS HISTORIAS EN INSTAGRAM

Osmer H. presuntamente publicó varias historias en Instagram, como mostraron medios locales, en las que aparecía cargando el rifle AR-15, un arma restringida al uso de las fuerzas armadas, pero muy usada clandestinamente por los grupos del crimen organizado en el país.

En una de las publicaciones del joven se leía "Hoy es el día".

Apenas al inicio del día en la preparatoria, antes de las 8 de la mañana, el adolescente fue visto ingresando al plantel y de inmediato abrió fuego contra una de las profesoras, según se vio en videos de seguridad del colegio privado.

Después siguió a la otra profesora mientras corría para ocultarse.

Poco después, la policía local y elementos de las fuerzas estatales y federales atendieron una llamada de auxilio y lograron detener al adolescente sin que hubiera más víctimas.

La preparatoria indicó que "el alumno involucrado era uno de nuevo ingreso, activo de nuestra institución, y no había sido expulsado, ni presentaba problemas en sus colegiaturas u otra situación interna que justifique o esté relacionada con un acto tan lamentable como el ocurrido".

"El día de hoy no se presentó a clases, solo ingresó y realizó lo sucedido en la recepción", añadió.

Lázaro Cárdenas, así como varias regiones de Michoacán, han vivido durante los últimos 20 años la violencia de los grupos del narcotráfico locales y de otros estados vecinos que disputan la operación del puerto mercantil y las rutas y los ricos terrenos agrícolas del estado.

En noviembre del año pasado, el alcalde de la ciudad Uruapan, a unas tres horas de Lázaro Cárdenas, fue asesinado a balazos por un menor de edad durante un acto público, lo que llevó al gobierno de Sheinbaum a lanzar una estrategia especial contra la violencia del estado.

Aunque en México se producen múltiples tiroteos entre bandas rivales o con las autoridades que alcanzan a civiles, no es habitual la violencia armada en las escuelas.