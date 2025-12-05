Administración Trump considera la multa de la Comisión Europea a X un ataque a las empresas y el pueblo de EE.UU.

Diferentes figuras del Gobierno de Estados Unidos criticaron con dureza la decisión de la Comisión Europea de multar con 140 millones de dólares a la red social X, anunciada este viernes, puesto que consideran la sanción un ataque a las empresas tecnológicas de EEUU y al pueblo estadounidense.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó tras conocerse la sanción a la empresa de Elon Musk que la multa de 140 millones de dólares impuesta por la Comisión Europea "no es solo un ataque a X, sino un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros".

En este sentido, en un mensaje publicado a través de su perfil en la citada red social X, aseguró que "se acabaron los días de censurar a los estadounidenses en línea".

En un tono similar, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. lamentó que "una vez más, Europa multa a una empresa tecnológica estadounidense exitosa por ser una empresa tecnológica estadounidense exitosa".

"Europa está gravando a los estadounidenses para subsidiar a un continente frenado por las propias regulaciones asfixiantes de Europa", agregó, en un mensaje publicado en X y reenviado posteriormente a sus más de 229 millones de seguidores por Elon Musk.

La airada reacción de Washington a la multa impuesta a X se anticipaba horas antes de conocerse la sanción, después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmase en la mencionada red social que la Unión Europea debería "apoyar la libertad de expresión" en lugar de "atacar" a las empresas estadounidenses.

"Circulan rumores de que la Comisión Europea multará a X con cientos de millones de dólares por no censurar. La UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por basura", señaló Vance en un mensaje en su perfil en X en la noche del jueves.

En respuesta al comentario del vicepresidente estadounidense, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, apoyaba este viernes a la Comisión Europea y tachaba de "intolerables" los comentarios relizados por Vance.

"La soberanía digital europea es una prioridad política para España. Queremos dar todo nuestro apoyo a las acciones que está tomando la Comisión (Europea)", subrayó López durante su participación en la reunión del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea en Bruselas.

"Acabo de leer los mensajes que ponía anoche en X el vicepresidente de Estados Unidos (J.D. Vance), mensajes intolerables, precisamente en X, en relación con el expediente sobre X. Por lo tanto, todo el apoyo de España a las acciones que está tomando la Comisión para defender la soberanía digital europea", remarcó.

(Imagen: Loic Venance / AFP)

PURANOTICIA