Abaten a hombre que tomó de rehenes a 13 niños en una escuela de Brasil

Un hombre armado con un cuchillo que mantenía como rehenes a 13 niños en una escuela de Curitiba, en el sureste de Brasil, fue abatido por las fuerzas de seguridad tras más de dos horas de intentos de negociación, según ha informado la Policía local.

El asaltante irrumpió en las instalaciones escolares durante la tarde del viernes y se atrincheró en una de las aulas, tras rociar la sala con combustible con la intención de prenderle fuego.

El resto de los alumnos y el personal docente de las aulas han podido ser evacuados de urgencia, sin registrar heridos, mientras efectivos de las fuerzas especiales han acordonado el perímetro y han desplegado un operativo aéreo.

Las fuerzas de seguridad han abatido al sospechoso en torno a las 18.20 horas tras agotarse la vía de la negociación. Los 13 menores retenidos fueron rescatados de inmediato y ninguno ha sufrido heridas de gravedad, según confirmó la Policía Militar.

De esta manera, el Ayuntamiento de Curitiba y los servicios de emergencia han desplegado equipos médicos y de asistencia psicológica especializada para atender a los niños liberados, a sus familias y al personal del centro.

Las autoridades locales han abierto una investigación para determinar los motivos del ataque y verificar si el individuo guardaba alguna relación con la institución educativa.

PURANOTICIA