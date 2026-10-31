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A tres semanas del terremoto, un nuevo sismo magnitud 5,2 sacude a Panamá

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El movimiento telúrico fue superficial, a solo 10 km de profundidad, y su epicentro fue ubicado a 18 kilómetros al este de la localidad de Tonosí.

A tres semanas del terremoto, un nuevo sismo magnitud 5,2 sacude a Panamá
Sábado 31 de octubre de 2026 17:01
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Este sábado un sismo de magnitud 5,2 se registró en Panamá, a tres semanas del terremoto de magnitud 7,7 en que terminó con la vida de tres personas, más de 2.000 damnificados y dejó severos daños estructurales. 

El movimiento telúrico fue superficial, a solo 10 km de profundidad, y su epicentro fue ubicado a 18 kilómetros al este de la localidad de Tonosí. 

De manera preventiva el servicio del Metro fue interrumpido, y sus pasajeros evacuados de los trenes y las estaciones por motivos de seguridad. 

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