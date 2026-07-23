A balazos matan a periodista mexicano en Oaxaca: es el sexto comunicador muerto en 2026

El periodista mexicano Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos en la localidad de San Pablo Etla, en el estado de Oaxaca, convirtiéndose en el sexto trabajador de medios de comunicación asesinado en México durante 2026.

El profesional de las comunicaciones, reconocido por su postura crítica hacia el gobierno de Oaxaca y exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, fue atacado mientras desayunaba, según informó el diario El Sol de México.

Tras conocerse el crimen, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca condenó el homicidio y expresó su solidaridad con la familia del periodista y con el gremio de las comunicaciones.

El organismo informó que inició de inmediato las diligencias investigativas, desplegando peritos y agentes especializados para recopilar evidencia en el lugar del ataque. Además, indicó que ya cuenta con registros de cámaras de seguridad considerados clave para identificar y capturar a los responsables.

La Fiscalía aseguró que utilizará todos los recursos técnicos, jurídicos y humanos disponibles para esclarecer el caso y reiteró que "no habrá impunidad ni tolerancia para quienes atenten contra la vida".

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el asesinato y destacó que Leyva era "un periodista crítico" de su administración.

"Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión. Ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia", afirmó, agregando que espera que el crimen sea completamente esclarecido y que los responsables enfrenten a la justicia.

En tanto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, comprometió apoyo a las autoridades de Oaxaca para fortalecer la investigación y avanzar en la detención de los autores del asesinato.

PIDEN INVESTIGAR LABOR PERIODÍSTICA

La organización Article 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, condenó el crimen y recordó que Leyva había denunciado previamente agresiones y acoso judicial debido a su trabajo periodístico y sus críticas sobre temas de interés público.

En ese contexto, exigió a la Fiscalía de Oaxaca realizar una investigación rápida, exhaustiva e imparcial que considere como una de las principales líneas investigativas su labor como periodista.

Asimismo, solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que otorgue medidas de resguardo a la familia de la víctima y a sus colegas.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Martha Ramos, afirmó que la repetición de estos hechos evidencia la grave crisis de seguridad e impunidad que enfrenta el periodismo en México.

La SIP advirtió que el país continúa siendo uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y sostuvo que la falta de justicia en los crímenes contra comunicadores favorece la repetición de este tipo de ataques.

PURANOTICIA