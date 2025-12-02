Un total de 34.251 migrantes han llegado a España de forma irregular en 2025, lo que supone un 29,9% menos de las entradas que se produjeron hasta el 30 de noviembre de 2024.

Además, este año se ha registrado un aumento del 28,3% de las llegadas a Baleares. Así se desprende del informe sobre inmigración irregular publicado este martes por el Ministerio del Interior.

En concreto, el balance revela que 34.251 migrantes han llegado a España de forma irregular por vía marítima y terrestre en lo que va de 2025, lo que supone un 29,9% menos que en el mismo periodo del 2024, cuando arribaron 56.976.

Igualmente, refleja que 30.692 han llegado por vía marítima desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre, un 43,7% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 54.541 llegadas.

De ellos, 13.855 han arribado a la Península (7.167) y a Baleares (6.688), lo que supone un aumento del 6% con respecto al mismo periodo de 2024, cuando llegaron 13.067. En este caso han llegado 888 embarcaciones, 117 menos que el año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, el informe refleja la entrada de irregular de 688 menos hasta el 30 de noviembre, lo que supone una reducción del 8,7%. En total, han arribado un total de 522 embarcaciones, 171 menos que en 2024.

En el caso de Baleares han llegado 1.476 migrantes más que en el mismo periodo del 2024, lo que equivale a un 28,3% más. Han llegado a bordo de 366 embarcaciones, 54 más que en 2024. Respecto a Canarias, este año han llegado 16.807 migrantes, un 59,4% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2024 (41.425). Este año han llegado a bordo de 255 embarcaciones, un 58,2% menos que en 2024, con 610.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 3.559 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 46,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han arribado 3.268, 924 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo han hecho 291, 200 más que en 2024. Por último, por vía marítima han arribado cinco migrantes de forma irregular a Ceuta frente a los 28 del año pasado (un 82,1% menos) y 25 a Melilla, frente a los 21 del mismo periodo de 2024 (un 19% más).

(Imagen: Antonio Sempere - Europa Press)

