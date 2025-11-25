24 niñas fueron liberadas tras una semana de haber sido secuestradas desde una escuela en Nigeria

24 niñas que habían sido secuestradas el lunes 17 de noviembre en una escuela del noroeste de Nigeria fueron liberadas.

Las estudiantes permanecen bajo custodia de las autoridades, confirmó el presidente Bola Tinubu.

Durante la noche de aquel día, un grupo armado irrumpió en la escuela Secundaria Integral para Niñas del Gobierno de la ciudad de Maga, estado de Kebbi, capturando a 25 estudiantes, una de las cuales consiguió escapar ese mismo día.

El mandatario solicitó a las fuerzas de seguridad nigerianas reforzar la vigilancia en regiones vulnerables para prevenir nuevos hechos similares.

Además, destacó la importancia de intensificar los operativos en aquellas zonas donde la presencia estatal resulta insuficiente.

Las autoridades confirmaron que las niñas no han sido aún entregadas a sus familias, ya que se realizan los controles médicos y administrativos pertinentes antes de su traslado a Birnin Kebbi, la capital provincial.

