Maduro acusa a Machado de campaña contra Venezuela y asegura que "no volverá" al país

El presidente Nicolás Maduro ha acusado a la opositora María Corina Machado de emprender una "campaña fascista" contra Venezuela. Por su parte, el ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, aseguró que "no volverá" al país.

"Ella dijo una cosa gravísima, gravísima, que yo no sé si el Ministerio Público la escuchó. Dijo que el 60 por ciento de la población venezolana está metida en el narcotráfico. Es decir, que de cada 10 venezolanos, seis están en narcotráfico", ha criticado Maduro.

"Si usted me está viendo, si usted tiene una familia de cinco personas, tres de esas cinco que están sentadas ahorita con usted, están en el narcotráfico, dice la demonia, criminal", ha manifestado en declaraciones recogidas por la cadena estatal VTV.

Así, ha asegurado que el 89 por ciento de los venezolanos "repudia" a Machado por haber instado a la "invasión imperialista gringa" durante su viaje hasta Noruega para recoger el premio Nobel de la Paz.

"Allá dicen que tiene una vértebra rota, lo que tiene roto es el cerebro y el alma, porque es una demonia, odia a Venezuela, te odia a ti, manipula a sus cuatro seguidores que le quedan", ha puntualizado el presidente venezolano en relación con las informaciones que apuntan a que la opositora se habría fracturado una vértebra huyendo de Venezuela para poder llegar a Oslo, la capital noruega, la semana pasada.

Machado habría huido de Caracas disfrazada y con una peluca hasta llegar a la costa, donde habría cogido un barco hacia la pequeña nación insular de Curazao. Fue en ese tramo del viaje donde la opositora se habría lesionado. Posteriormente, habría tomado un avión hacia Oslo que hizo escala en Estados Unidos.

"NO VOLVERÁN"

Por su parte, el ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, ha arremetido también contra Machado por sus palabras sobre el narcotráfico. "Imagino que en este porcentaje están incluidos su madre, sus hijos, amigos y allegados".

"Las oligarquías rancias de Venezuela siempre han despreciado al pueblo a niveles grotescos. Solo les queda acudir a la violencia extremista y pedir socorro a sus dueños del norte para asaltar el poder político. Ya sabemos que no es por la vía del amor del pueblo", ha indiado, en un comunicado difundido a través de Telegram.

"Expresiones vulgares como estas explican el rechazo y repudio de los venezolanos de bien a esta criminal, quien ha pactado con grupos narcotraficantes de Colombia, con paramilitares de (Álvaro) Uribe e (Iván) Duque, que pretende entregar el Esequibo y regalar las riquezas de Venezuela. Los venezolanos de bien estamos muy claros sobre esta podrida clase fascista. ¡No volverán!", ha zanjado.

PURANOTICIA