Incendio consumió restaurant Bocacielo en edificio Kennedy Plaza de Vitacura

Un gran incendio fue registrado durante la tarde de este miércoles en el edificio Kennedy Plaza, ubicado en avenida Kennedy con Abetos Sur, en la comuna de Vitacura, región Metropolitana. Del siniestro, por su ubicación, la estructura con mayor daño fue el restaurant "Bocacielo", situado en el piso 15, en plena azotea del recinto.

15 compañías de Bomberos de distintas comunas acudieron a la emergencia, entre ellas se cuentan las Vitacura, Providencia y Santiago. El incendio estaría acotado solo al piso 15, gracias a un cortafuegos existente.

"Pasadas las 17:30 horas se recibe una alarma en Luis Carrera con lateral Kennedy, por fuego en el último piso del edificio que está en esta esquina, resultó ser un local comercial, restaurant. (El fuego) está focalizado en el sector de la cocinería, donde aparentemente se inicia", indicó el comandante de Bomberos de Santiago, Diego Velásquez.

"Llevamos un poco más de 45 minutos trabajando, cerca de una hora, y ya el fuego lo tenemos contenido, afortunadamente ya está contenido, desplegamos todo nuesto material de altura que tenemos disponible, así que pudimos hacer una rápida contención", agregó Velásquez.

Desde el perfil de Instagram del restaurant Bocacielo, lamentaron profundamente el hecho.

"Queridos amigos.. como ya es de conocimiento público, nos vimos afectados por un incendio en nuestro local, gracias a Dios todos nuestros trabajadores están sanos y salvos, que es lo más importante. Lamentablemente nos vemos en la obligación de despedirnos por un tiempo. Volveremos con más fuerza y ganas de salir adelante. No es un hasta nunca, es un hasta siempre. Atte. todo el equipo Bocacielo", manifestaron.

Por otro lado, durante la emergencia, irregularidades de parte de la administración y previas al siniestro fueron expuestas por uno de los dueños del Parque Arauco, y propietario de tres pisos del edificio Kennedy Plaza, Jorge Said.

"La alarma de incendios no sonó, me llamaron todos los arrendatarios en los tres pisos, nadie les dijo que bajaran. Es una administración inoperante, les tengo tres juicios", sentenció Said.

Foto de Twitter: @abalosfelipe

PURANOTICIA