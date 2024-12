Gary Medel llega a Chile con potentes señales de volver a la U. Católica

Es un hecho que Gary Medel no seguirá en Boca Juniors. El defensor chileno no ha tenido un buen pasar en su segunda etapa en el equipo xeneize, en especial desde la llegada del DT Fernando Gago con quien incluso, según los medios argentinos, tuvo una fuerte discusión por concentrarlo y no hacerlo jugar.

Medel busca ahora terminar de la mejor forma su carrera y si bien ha trascendido que puede tener la oportunidad de volver a un club europeo -de hecho, tiene una casa en España donde espera fijar su residencia cuando se retire- se le ha vinculado más con un posible retorno a Universidad Católica, el club que lo formó.

El jugador no ha dicho nada, pero en las últimas horas se agitó la opción de que Medel efectivamente vuelva a la UC.

Ello porque el defensor no esperó el término del torneo argentino y este viernes por la noche volvió a Santiago cargado de maletas dando a entender que vuelve para quedarse.

Aunque Medel tampoco quiso hablar en el aeropuerto, sus señales cada vez más parecen encaminarlo a San Carlos de Apoquindo.

PURANOTICIA