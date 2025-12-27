Exmandatario brasileño entra a quirófano por bloqueo del nervio frénico

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) se sometió este sábado a una nueva intervención médica para tratar su crisis de hipo, apenas dos días después de haber sido operado de una hernia inguinal, según confirmó su esposa, Michelle Bolsonaro, a través de su cuenta de Instagram.

La ex primera dama detalló que el procedimiento consistió en un bloqueo del nervio frénico, destinado a aliviar un hipo persistente que lo afecta diariamente desde hace nueve meses, y expresó su esperanza de que la intervención tenga éxito y un efecto definitivo.

La cirugía concluyó con normalidad y Bolsonaro permanecerá en observación durante al menos 30 minutos, mientras su equipo médico continúa monitoreando su estado. Michelle Bolsonaro agradeció públicamente al personal médico que lo atendió por su trabajo y dedicación.

El expresidente, de 70 años, ha atravesado múltiples operaciones relacionadas con problemas abdominales y hernias, en parte derivadas del apuñalamiento que sufrió durante la campaña presidencial de 2018. Actualmente, Bolsonaro cumple una pena de 27 años de prisión por golpe de Estado, desde finales de noviembre.

