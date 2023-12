Young Cister y María Becerra son los primeros jurados del Festival de Viña del Mar 2024

En medio de una entrevista que realizó la cantante trasandina María Becerra en redes sociales con el influencer nacional Suro Solar, la “Nena de Argentina” reveló que será jurado del Festival de Viña 2024.

“Voy a estar varios días ahí”, se refirió al ser consultada si verá el certamen realizado en la Ciudad Jardín, a lo que Solar le preguntó directamente si sería jurado del esperado evento realizado en la Quinta Vergara, lo que ella respondió de forma afirmativa.

“Yo a Chile le tengo un respeto, un amor eterno con el público de Chile. Pero bueno, se sabe que el público de Viña del Mar es un poco más exigente”, expuso la intérprete de “Corazón Vacío” al revelar la noticia.

Posteriormente, la siguió el cantante nacional Young Cister, quien fue anunciado en la parrilla programática del certamen viñamarino y ahora reveló que también sería parte del selecto jurado de las competencias del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

En medio de una transmisión en vivo mediante su cuenta de X, el intérprete de “Terapia” fue consultado por sus seguidores sobre la opción, a lo que el joven se sinceró. “Sí, creo que no lo puedo decir, pero sí… estaré todos los días en televisión, para que me vean y saquen fotitos mientras bailo y me río de los chistes de los humoristas”, desclasificó.

“Y por sobre todo enorgullecer a mi familia, que por tradición hemos disfrutado del festival. Viña 2024 ahí vamos. Daré lo mejor de mí”, complementó Esteban Cisterna, nombre real del artista.

PURANOTICIA