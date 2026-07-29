Cuatro mujeres acusan a Jared Leto de agresión y conductas sexuales inapropiadas cuando eran adolescentes

Cuatro mujeres acusaron al actor y músico estadounidense Jared Leto, ganador del Premio Oscar y líder de la banda Thirty Seconds to Mars, de violencia sexual, incluyendo denuncias por agresión sexual y violación de menores, hechos que, según sus testimonios, ocurrieron cuando ellas eran adolescentes.

Las denuncias forman parte del documental de la BBC titulado "Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood", producción que reúne diez testimonios de presuntas víctimas.

De acuerdo con el reportaje, los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2002 y 2016, período en el que el artista tenía entre 30 y 40 años. Las cuatro denunciantes relatan presuntas agresiones ocurridas en moteles, amenazas en hoteles, relaciones sexuales con menores de edad y episodios de acoso telefónico.

Una de las mujeres también aseguró que intentaron hacerle firmar un acuerdo de confidencialidad con el fin de mantener silencio sobre lo ocurrido, documento que, según la BBC, fue verificado por la cadena.

“Esto ocurrió hace 25 años... y se ha salido con la suya”, afirmó una de las víctimas.

La investigación periodística señala además que los testimonios fueron respaldados mediante mensajes, fotografías y declaraciones de excolaboradores de Thirty Seconds to Mars, quienes aseguraron haber observado comportamientos inapropiados del cantante hacia adolescentes.

“Creo que todos pensábamos que la diferencia de edad era demasiado grande”, señaló un expersonal del equipo.

Según la BBC, Jared Leto no respondió a las acusaciones pese a los intentos de la cadena por obtener su versión antes de la publicación del documental.

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