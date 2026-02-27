Yandel Sinfónico cierra la quinta noche del Festival de Viña 2026: el reguetón se toma la Quinta Vergara

La quinta noche del Festival de Viña del Mar, que se desarrolla este jueves 26 de febrero, tendrá un cierre de lujo con Yandel Sinfónico, el proyecto que ha sorprendido al público por su originalidad y puesta en escena.

En esta innovadora propuesta, el reconocido reguetonero puertorriqueño reinterpretará sus éxitos urbanos acompañado de una orquesta sinfónica, fusionando la energía característica del reguetón con la potencia y riqueza sonora de arreglos clásicos.

El espectáculo, que ha sido ampliamente comentado entre los asistentes y en redes sociales, promete ser uno de los momentos más memorables de la noche, destacándose por su combinación de ritmo, sofisticación musical y una experiencia visual impactante.

Con Yandel Sinfónico, el Festival de Viña continúa ofreciendo a su público espectáculos que trascienden géneros y generaciones.

PURANOTICIA