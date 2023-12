Yamila Reyna y su sincero balance del 2023: “Me arrancó más lágrimas de las que hubiese querido”

A pocos días que se acabe el 2023, la actriz y comediante Yamila Reyna realizó un sincero balance de fin de año, en el que aseguró que prefería ser honesta respecto a los últimos 12 meses de su vida.

A través de una sentida publicación en sus redes sociales, la ex comunicadora de TVN se sinceró respecto a su presente. “Podría hacer un mix de fotos y decir que fue un gran año, pero como siempre, prefiero decir la verdad”, comenzó relatando.

“Fue un año que me arrancó más lágrimas de las que hubiese querido. Donde me vestí de entereza para enfrentar al mundo, donde fingí ser feliz más de una vez frente a una cámara y simulé ser indestructible, mientras la vida me golpeaba casi al knockout”, añadió la argentina.

“No todo fue tan malo… coseché éxitos, amigos y aprendí de mí. Fue el año que más puso a prueba mi fortaleza, mi resiliencia y mi integridad. Qué orgullo me da ver que me pudieron romper por fuera, pero me demostré que por dentro sigo siendo de una sola pieza. Me quedo con lo vivido, lo aprendido y lo enseñado”, continuó en sus descargos.

“Me despido de este año agradeciendo por grandes patrimonios que me ha dejado: mis amigos (tengo los mejores), mi familia y el amor de ustedes que me eligieron tantas veces dejándome entrar a sus casas a través de una pantalla. Llenaron mi alma y han hecho que termine este 2023 con una sonrisa en el corazón. Gracias Dios, gracias vida, gracias Chile”, sentenció Reyna.

Cabe recordar que, Yamila debió enfrentar un complejo momento personal a comienzos de este año, cuando salió a la luz una infidelidad de su expareja, el futbolista Diego ‘Mono’ Sánchez, lo que terminó por quebrar definitivamente la relación entre ambos mientras ella atravesaba momentos claves en su carrera en televisión, siendo parte de la cobertura del Festival de Viña del Mar por TVN.

