“Ya firmé el divorcio”: El osado e intenso coqueteo entre Camilo Huerta y Paula Pavic en el nuevo reality de Canal 13

El encierro de Vecinos al Límite, el nuevo reality de Canal 13, está ardiendo, y su principal protagonista es Camilo Huerta. El entrenador físico y ex chico Yingo decidió dar vuelta la página tras su quiebre con Marité Matus y ha puesto sus ojos en una conocida figura del espectáculo nacional: Paula Pavic, la exesposa de Marcelo "Chino" Ríos.

El acercamiento entre ambos sumó un capítulo de alto impacto recientemente, luego de que Huerta le realizara un sensual baile a la influencer de 44 años, dejando en evidencia la fuerte atracción que siente por ella.

Tras el osado momento, el personal trainer no ocultó su interés ante el resto de los participantes del encierro, llenando de elogios a Pavic. "Ella es más grande, es mujer. Me gustan las mujeres", confesó inicialmente, para luego lanzarle un directo halago a la influencer: "Me encantó, me encantó compartir contigo".

Al día siguiente, Huerta analizó su estrategia de conquista con sus compañeros de encierro, revelando una importante actualización de su vida civil que lo deja en total libertad.

"Me la jugué toda. Ya firmé el divorcio (...) Necesitaba una musa inspiradora. Bailamos, bien (...) Me la estoy jugando, ahora metí un poquito de baile. Bien. Me gusta hablar con ella, es grande. La tiene más que clara", aseguró entusiasmado.

Más tarde, el participante insistió en lo importante que se ha vuelto la emprendedora en su estadía: "Paula en estos días ha sido mi contención, ha sido muy grato encontrarla a ella en el reality", confirmando que no bajará los brazos para conquistarla dentro del encierro.

A pesar del evidente magnetismo y de que Paula Pavic "se deja querer", el romance aún está en etapa de cortejo y no se ha consolidado del todo. Así lo sopló hace unos días la modelo brasileña Julia Fernandes en una conversación con Pamela Díaz, donde entregó sabrosos detalles de la interna de la casa.

"Mira, cucharita, pasadita de mano (...) pero, JAMÁS un piquito. El hombre está remando su barquito y no pasa nada", reveló Fernandes, dejando en claro que, aunque Huerta está dándolo todo, la meta final aún se ve lejana.

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