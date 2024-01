“Ya, chao”: Paulina Nin se molesta con Trinidad Cerda en Top Chef VIP

Top Chef VIP de Chilevisión, sigue dejando momentos y roces, y en el segundo programa vimos una particular pelea entre la ex animadora Paulina Nin de Cardona y la ex participante de Gran Hermano, Trinidad Cerda.



Todo esto ocurrió, cuando los participantes fueron unidos en duplas para realizar un plato de zapallos italianos, es en ese instante que el juez Benjamín Nast, advierte que el plato que ambas están presentando, es demasiado grande.

Trinidad Cerda empezó a cortar e intentar arreglar el plato, pero en sus mismas palabras: “Ahí quedó la tendalada”. Es en ese instante que Paulina Nin le advierte: “Amiga, dónde lo vas a poner, si él te dijo que ya era demasiado (…) ¡Se pierde, no más!”, expresó la comunicadora.

Cerda ignoraba los consejos de Paulina y es ahí cuando el ex rostro de Canal 13, pierde la paciencia. “¿Viste que no se puede? Ah ya, chao”, le dijo, visiblemente enojada con la actitud de Trini, para luego salir de la estación.

PURANOTICIA