Willem Dafoe recibió estrella en Paseo de la Fama de Hollywood

Willem Dafoe se transformó en el primer actor en ser reconocido este 2024, luego que este lunes recibiera una estrella en el conocido Paseo de la Fama, en Hollywood.

"No puedo dejar de sonreír, parezco un idiota, pero esto es maravilloso", declaró el actor, conocido por tener a su haber la realización de más de un centenar de películas, cuatro nominaciones al Oscar, un premio BAFTA y cuatro Globos de Oro.

Dafoe estuvo acompañado por Patricia Arquette, su esposa, la directora Giada Colagrande y por el actor chileno, Pedro Pascal, con quien compartió pantalla en la cinta “La gran muralla”.

El actor de “The last of us” recordó que vio por primera vez a Dafoe en Pelotón y “me hizo llorar tanto que mi padre me mandó al baño. Yo tenía como 10 años y ya quería ser un actor".

Para el intérprete chileno, el también conocido por encarnar al villano “Duende verde” es su maestro. "Él redefinió el concepto de rebeldía y originalidad convirtiéndolo en generosidad, integridad, amabilidad y diversión. Willem es divertido y un amigo increíble", declaró.

El reconocimiento lo recibió un día después de ser ovacionado en los Globos de Oro, que reconocieron como “Mejor película de comedia o musical” a “Pobres criaturas”, film en el que participó.

"Es increíble ser parte de esta comunidad de artistas y entretenedores, (...) espero que de alguna manera lo que estamos haciendo pueda hacer al mundo un poco mejor", expresó Willem Dafoe posando con su estrella.

El actor comenzó su carrera en el cine en 1980 con la película "La puerta del cielo", pero fue en 1981 que obtuvo un papel protagónico en la cinta "Vida sin rumbo".

Su nombre aparece en los créditos de al menos 147 películas, "En la puerta de la eternidad", "The Florida Project" o "El Faro", entre ellas.

