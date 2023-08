Vivi reveló su mayor miedo por su orientación sexual en “Gran Hermano”: “Yo sería hetero para que ella me quiera”

Unas recientes declaraciones de Viviana Acevedo en “Gran Hermano”, conmovieron a los fanáticos del reality de Chilevisión, ya que realizó una llamativa confesión.

Si bien Vivi se ha mostrado abierta dentro del encierro respecto a su bisexualidad, una conversación que mantuvo la profesora de educación física con sus amigas Fran, Trini y Skarlett evidenció una situación diferente en cuanto a su familia.

Lo anterior, ya que confesó su preocupación por la opinión de su madre sobre su orientación sexual, ya que la definió como alguien más conservadora.

“Mi mamá tiene un pensamiento más cuadrado. Entonces me da miedo que diga ‘ah no, yo no crío alguien así’, y me eche de la casa”, relató Vivi, añadiendo que “si ella me dice que sea hetero, yo sería hetero para que ella me quiera”, conmoviendo a sus compañeras.

“Son procesos que tu mamá tiene que vivir, pero tú no tienes nada que ver en ese proceso. El amor trasciende”, le expresó Trini, entregándole todo el apoyo a su amiga en el difícil momento.

