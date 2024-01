Vivi Acevedo queda en shock tras costoso regalo de fan

Mediante un video publicado en Instagram, la ex participante de Gran Hermano, Vivi Acevedo mostró un paquete el cual habría sido regalado por una fan y que traía una increíble sorpresa.

“Me llegó este paquete, un regalo de una fan. Estoy todavía shockeada, porque no puedo creer que sea lo que me dijeron que es”, aseguró la ex futbolista, quien después dijo exactamente lo que era: “Un MacBook, de Apple, un computador y es rosado”.

Tras su shock inicial, leyó una carta que venía junto con la encomienda y que la emocionó hasta las lágrimas. “Está muy linda. Hay una parte que dice: ‘antepones a los demás por encima de ti. Eso no es malo, no es una debilidad, solo hay que saber cuando alguien se lo merece’. Y eso es muy correcto”.

“Nunca me habían dado un regalo así. Estoy en shock. ¿Esto es real? (...) Siento que no me merezco tantas cosas, pero estoy agradecida del amor que me entregan y que me tiren para arriba cuando estoy triste”, finalizó.

(Imagen @viviiacevedoo)

PURANOTICIA