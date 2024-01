Vicho Viciani triunfa en Olmué

El comediante Vicho Viciani logró conquistar al público y el rating, en lo que fue la primera jornada del Festival del Huaso de Olmué. Mezclando chistes de los ochentas, noventas y algunos políticos, sacó risas durante el evento.

Entre los chistes más destacados, están los siguientes: “Mi infancia fue en los 90, yo tengo 38 años. Veía ‘El Club de Los Tigritos’, estamos más viejos que la chucha (sic) (…) antes era distinto, en los Supercampeones los jugadores pasaban del Niupi a la selección de Japón, en Dragon Ball Z Gokú se convirtió en Super Sayayín, o He-Man se convertía en Evelyn Matthei”, relató.

Otro chiste que fue muy comentado fue el siguiente: “Yo hace tres años que entreno Boxeo. No peleo sí, pero me asaltaron. Me bajé de mi auto y empezó a sonar Chayanne, me bajé a pelear y el loco igual quedó descolocado. ‘¿Me estay echando la foca con Chayanne?, me dijo’. Para inmovilizarlo, le pasé el brazo por la cintura y empezamos a bailar ‘Tiempo de Vals'”.

“Cuando fui a ver un amigo, que se puso cuico, toqué el timbre y sonaba : ‘José Antonio Kast…’. No comparto su idea, pero su canción era buena”, fue otra parte de la rutina que fue comentada.



Además, logró dejar como trending topic la frase “todos somos atún”, algo que Viciani pidió expresamente al público que pasara. Con esto, marcó el peak de sintonía con 11.6 puntos de sintonía superando a Mega (9.8), Canal 13 (9.5) y CHV (4.2).

