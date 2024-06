Venganza y agresión: Así fue la comentada pelea entre Luis y Fabio en «¿Ganar o Servir?»

La relación entre Luis Mateucci y Fabio Agostini no es de las mejores. Así quedó en evidencia en el reality «Tierra Brava» y así se ratificó en «¿Ganar o Servir?».

Y es que la mala onda entre ambos tuvo un nuevo episodio en el capítulo de este jueves del programa de Canal 13, donde los participantes se fueron a las manos.

El origen de la pelea estuvo en una venganza del español hacia el argentino, que consistió en escupir un vaso con agua y lanzárselo a la cabeza.

Esto, luego que Mateucci hiciera exactamente lo mismo en un alimento de Agostini cuando estaban en el anterior reality, también grabado en Perú.

Producto de la venganza del español, el trasandino se levantó de su asiento con la intención de golpear a su contrincante, siendo detenido por el resto de la casa.

La tensa situación terminó con el ex de Daniela Aránguiz en su habitación, alejado de sus compañeros; y con Agostini enviado al patio, para evitar que la violencia escalara.

Lo ocurrido fue comentado durante el desayuno. Por ejemplo, Pangal dijo que "no sabes la rabia que trae el otro. No lo justifico, pero viene juntándose rabia. Si a mí me tiran un escupo y me lo trago, lo voy a querer matar".

Oriana, en tanto, señaló que "la rabia no justifica lo que hizo. Si se la quieres devolver, devuélvela igual... a las espaldas. Las cosas se devuelven con la misma moneda. Si quiere escupir, que lo haga a espaldas de Luis. Si le tiras algo en la cara a una persona desprevenidamente, evidentemente va reaccionar de esa manera".

Finalmente Daniela comentó que "no se regresan las cosas con la misma moneda. (Luis) Hizo las cosas mal, pero es ridículo que Fabio entre para hacer lo mismo".

PURANOTICIA