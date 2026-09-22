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¿Vendrá a Chile? Luis Miguel fija su regreso a los escenarios con gira para el año 2027

¿Vendrá a Chile? Luis Miguel fija su regreso a los escenarios con gira para el año 2027

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El artista mexicano utilizó su cuenta en redes sociales para anunciar que volverá a los espectáculos tras su última gira del año 2024: "Luis Miguel Tour 2027", escribió.

¿Vendrá a Chile? Luis Miguel fija su regreso a los escenarios con gira para el año 2027
Martes 22 de septiembre de 2026 09:05
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A través de su cuenta en Instagram, Luis Miguel anunció que realizará una gira internacional durante el próximo año.

«Luis Miguel Tour 2027» fue lo escrito por el artista mexicano en sus redes sociales, dando cuenta de su regreso a los escenarios.

Cabe hacer presente que el "Sol de América" no entregó mayores antecedentes respecto a los países que visitará ni mucho menos de sus fechas.

Sin embargo, debido al éxito que históricamente ha tenido el intérprete de «No se tú» y «La incondicional», se da por descontado que visitará Chile

Vale recordar que la última gira de Luis Miguel fue el año 2024, tras lo cual tomó un descanso que se extenderá hasta el próximo año.

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