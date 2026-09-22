La Noche marca distancia de Leo Rey tras polémica en fondas del Parque O'Higgins

Toda una controversia levantó el cantante Leo Rey durante su presentación en las fondas del Parque O'Higgins, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Durante su espectáculo televisado, el artista recordó al líder y excompañero en el grupo La Noche, Alexítico, lanzándole un duro improperio que fue sumamente comentado.

El extracto de lo pronunciado por el cantante fue rápidamente viralizado en las redes sociales, donde algunos usuarios se lo tomaron con humor y otros a mal.

Es por ello que La Noche salió al paso de lo señalado, emitiendo un comunicado en el que abordaron las palabras de Leo Rey durante su presentación en Santiago.

“No somos partidarios de amplificar el odio, mucho menos cuando este se utiliza como parte de un show o de una exposición mediática”, manifestaron.

Asimismo, desde las redes sociales de la banda señalaron que "durante más de 16 años, Alexis y Gabriel han sido objeto de comentarios, burlas y situaciones que, lejos de ser graciosas, han terminado generando una cadena de hostigamiento que también ha alcanzado a sus familias, hijos, amigos y personas cercanas".

Por ello pidieron "que se nos deje de relacionar con Leo Rey y que se respete nuestra decisión de desvincularnos completamente de esa persona y sus acciones”, agregando que “Leo Rey fue parte de Grupo La Noche en un momento de su historia. Eso pertenece al pasado y han transcurrido más de 16 años desde entonces".

Por último, subrayaron que "no queremos responder con más odio. No queremos alimentar una guerra de declaraciones. Queremos poner un límite".

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