Vanessa Daroch impacta con inesperada predicción sobre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

Vanessa Daroch estará presente en el capítulo de este viernes de «Podemos hablar» de Chilevisión.

En el espacio, la tarotista se la jugará con una predicción sobre Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz.

“La Dani es amiga mía, y se lo he dicho, yo sé, estoy segura y la Dani, me va a decir ‘no, no, no’, pero ellos van a volver pronto“, dirá Daroch en el espacio animado por Jean-Philippe Cretton.

“Se tienen que calmar un poquito las aguas y ellos van a volver. Tienen que sanar mucho”, agregó, según consigna Página 7.

Vanessa indicó que “hay mucho dolor de los dos lados. Yo le decía a la Dani que no diga tanto, porque después le va a pasar la cuenta”.

Junto a la tarotista estarán presentes en el estelar María Jimena Pereyra, Julia Vial, Rodrigo Herrera y Yasmani Acosta.

PURANOTICIA