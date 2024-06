Vanesa Borghi reemplazará a Francisco Kaminski en la conducción de «¿Quieres ser mi socio?» de La Red

Francisco Kaminski fue sacado de la conducción del programa «¿Quieres ser mi socio?» de La Red debido al escándalo por su separación con Carla Jara.

Esto fue confirmado por Iván Martínez, empresario que encabeza el espacio del canal.

En diálogo con Página 7, explicó que "lo que le sucedió a él perjudicó al programa con los auspiciadores. De hecho, el espacio lo estoy financiado yo directamente, pero necesito auspiciadores y con él en pantalla no había interés".

"La llamé, conversamos, le dije la verdad, que me estaba perjudicando a mí directamente. Le expliqué la situación y él estuvo de acuerdo", agregó.

Además, continuó diciendo que "es mi amigo, lo apoyo, no lo está pasando bien, pero hay que ser realista cuando las cosas no están funcionando. Sus problemas personales me estaban salpicando a mí".

Sin embargo, el dueño de Funeraria Iván Martínez aclaró que "no quiero dejarlo solo. Hoy, con el panorama un poco más ordenado, hay altas posibilidades de auspicios. De hecho, ya contamos con el interés de varios auspiciadores, entonces en esa ejecución me puede ayudar. Además de dirigir el programa, pero detrás de pantalla".

Y quien reemplazará al locutor radial será Vanesa Borghi, siendo su estreno en pantalla este domingo.

"Con la incorporación de Vanesa cambió la situación, ahora sí hay interés en formar parte de nuestro programa. Incluso, ella ya venía con auspiciadores", comentó Martínez.

Respecto a la decisión de sumar a la nacida en Argentina, el empresario explicó que "con producción vimos una reformulación, buscar otro conductor, porque yo había aguantado dos meses de inversión y un tercero era muy complicado para mí".

Finalmente, sostuvo que "vimos propuestas y en base a eso salió su nombre. Lo conversamos con ella, tuvo interés y todo bien. Es muy buena conductora, salieron súper bien las grabaciones. Hubo un buen complemento", añadió.

(Imagen: @vanesaborghi)

