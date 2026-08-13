¿Trato de favor o criterio del fiscal? JC Rodríguez cuestiona diferencias en caso Neme y revela fuerte custodia a Fran Maira

El reciente accidente automovilístico protagonizado por José Antonio Neme, en el que un motociclista resultó afectado, generó un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación. La principal controversia se centra en las diferencias en el procedimiento adoptado respecto del caso de la cantante y chica reality Fran Maira, quien enfrentó una situación similar meses atrás.

Mientras Neme quedó en libertad y apercibido, a la espera de una citación de la Fiscalía, Maira fue detenida de inmediato y posteriormente pasó a control de detención.

En su podcast ''¿Seré weón?'', Julio César Rodríguez abordó el cuestionamiento ciudadano y puso en duda la falta de uniformidad en las decisiones adoptadas en ambos casos.

''La duda que hay es el trato distinto de Fran Maira con José Antonio. Entonces, ¿por qué el fiscal que toma el caso de José Antonio toma esta decisión de apercibir?'', cuestionó Rodríguez.

DETENCIÓN DE FRAN MAIRA

Para graficar las diferencias entre ambos procedimientos, el conductor reveló un episodio que vivió cuando se desempeñaba como director de programación de CHV. Tras el accidente protagonizado por la artista, Rodríguez acudió al centro médico donde era atendida y presenció un amplio despliegue policial en torno a la joven.

''Conseguí entrar a la camilla donde a ella la estaban atendiendo, le estaban pasando un calmante porque estaba en shock; estaba con su papá al lado y con un carabinero. Con un carabinero adentro del box, otro carabinero afuera del box y otro carabinero afuera'', relató.

Según el testimonio del animador, el padre de Maira intentó llevarla a su domicilio luego de confirmarse que no había consumo de alcohol, pero recibió una respuesta negativa por parte de los funcionarios policiales.

''El papá le dice: "Bueno, mi hija está shockeada y todo, no tiene alcohol en la sangre, entonces se puede ir a la casa". Y el carabinero le dice: "No, se tiene que ir detenida"'', reveló, agregando que la joven fue trasladada directamente desde la clínica en un vehículo policial.

PIDE EXPLICACIONES A FISCALÍA

Pese a sus cuestionamientos, Julio César Rodríguez respaldó la actitud de José Antonio Neme tras el accidente, destacando que el periodista asumió su responsabilidad y se mostró dispuesto a colaborar con la investigación.

''A mí me gustó su parada porque creo que eso es lo que tiene que ser: yo soy un ciudadano común y corriente, estoy lleno de errores y estoy aquí con mis manos abiertas (...) Yo creo que no hay nada mejor que dejar todo en manos de la investigación y acatar. Y si son las penas del infierno, serán las penas del infierno'', sentenció.

Sin embargo, Rodríguez insistió en que la inquietud ciudadana respecto de un eventual "trato preferencial" es legítima y llamó al Ministerio Público a entregar explicaciones que permitan despejar cualquier duda sobre las diferencias entre ambos procedimientos.

''Es legítima la pregunta de la gente. La única manera de saber y la pega del periodista es ir donde el fiscal y preguntar, bueno, qué pasa acá. Hay que darle tranquilidad al público y decir: este gallo que está todo el día opinando tiene que ser derecho también'', afirmó.

Finalmente, JC emplazó a los organismos competentes a asumir la vocería y explicar públicamente las razones detrás de las distintas decisiones adoptadas.

''Debería explicarse mejor desde la autoridad y no tener que explicarlo nosotros desde un panel. Eso es lo que la gente alega y es raro po‘: por qué la otra niña pasó a control de detención al otro día, fue todo rápido y con urgencia, y por qué acá no po‘. Al menos deberían dar una explicación'', concluyó.

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