Valentín Trujillo sufrió caída que lo dejó en la clínica: Terminó con una fractura en su muñeca

El reconocido pianista nacional Valentín Trujillo, se encuentra atravesando un complejo momento, debido a que la jornada de este miércoles sufrió una caída, la que finalmente le provocó una fractura en su mano izquierda.

Lo sucedido fue informado por la propia hija del músico de 89 años a través de las redes sociales, Ximena Trujillo. “Hoy mi viejito amado se cayó y fracturó su muñeca izquierda. Le redujeron fractura y yeso”, señaló.

“A esperar siete días y rogar que no sea necesario operar”, agregó en el mensaje publicado en Twitter, donde además reveló que “antes de ir a la clínica con dolor y fracturado”, el Tío Valentín le pidió a su nieto Pedro que le cantara, mientras él lo acompañaba en el piano solamente con su mano derecha, interpretando la canción “The Very Thought Of You” de Nat King Cole.

“Me atrevo a pedirles sólo buena energía”, concluyó Ximena en su tuit sobre el actual estado de salud del músico de más de 70 años de trayectoria.

PURANOTICIA