Vale Roth avisa que se desconecta de las redes y pide que programas de farándula no hablen de ella

Valentina Roth se descargó con todo contra los programas de farándula, por lo que han dicho sobre ella en estos días y pidió que no la menciones más en los espacios.

“Podrían dejar de mandarme mensajes si una mujer está hablando de mí en un programa. No me interesa, quiero estar tranquila y en paz”, escribió la ex chica reality en relación a lo que Sabrina Sosa dijo sobre ella en «Sígueme y te sigo» de TV+.

En otro registro indicó: “De verdad necesito que no me nombren ni un programa de farándula de estos que salen en la tarde. No quiero, no me interesa, no quiero salir”.

“Tengo 33 semanas de embarazo, quiero estar tranquila, piola, en lo mío y en paz. Tampoco me cuenten ‘oye, esta mina está hablando de ti’, porque de verdad no me interesa, lo único que quiero es que me dejen tranquila”, complementó.

Luego aseguró que “no sé por qué salgo en estos programas. ¿Qué voy a vender yo hoy en día? Ando en otra. Me casé, estoy embarazada, voy a tener una guagua”.

“Lo único que hice fue contar la mala experiencia que tuve en la farmacia y sería. No es que quiera volver a la farándula. En lo demás ando súper tranquila y en la mía. Si es tan fome el tema”, sostuvo.

"Vale" expuso en un video que “lo que queda de semana, son poquitos días, me voy a desconectar un rato de las redes sociales. O sea, de Instagram y bueno, quiero borrar WhatsApp un rato. No quiero contestar ni un mensaje, nada. Para que no se asusten, porque cuando no subo historias se asustan y piensan que me pasó algo".

Por último, señaló que “no fue una buena semana. En verdad estoy un poquito chata, me colapsé y lo único que quiero es estar tranquila. Si no contesto es porque estoy descansando la mente”.

PURANOTICIA