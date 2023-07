Una película "que rompe moldes": Qué dice la crítica sobre la esperada «Barbie»

No todos estuvieron satisfechos con las escenas musicales de la película, con Deadline calificándolas de "relleno".

“ Tambalea un poco en el manejo de sus personajes no blancos. En su mayoría solo sirven como artilugios para avanzar la trama de la Barbie y Ken estereotípicos ”, dijo.

“ Hay una película compacta de 95 minutos aquí, pero se le abarrotaron escenas de música y baile que no son más que relleno ”.

Johnny Oleksinski de The New York Post incluso describió "Barbie" como una “ desilusión completa ”.

“El empaque de la Barbie es mucho más divertido que el tedioso juguete que lleva la caja adentro”, dijo. “Casi parafraseando la canción de Aqua: Life in plastic, not fantastic (la vida en plástico no es fantástica)”.